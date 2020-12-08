- "Человек при исполнении" имеет особую ответственность. В том числе и за слова. Возможно, румынский судья вовсе не расист - но вот недалекий судак он совершенно точно. "Этот черный парень" - ничего глупее сделать в конце 2020-го нельзя. Прецедент со срывом матча, конечно, опасен. И может запустить цепочку… Ну и давно пора прекратить практику "поддержки арбитров" из не самых футбольных стран. Играют лучшие футболисты - значит, судить должны лучшие арбитры, - написал Андронов в своем телеграм-канале.
Напомним, в матче 6 тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" произошел громкий скандал: турецкая команда покинула поле на 14 минуте матча после того, как резервный рефери румынской бригады Себастьян Колцеску в переговорах по внутренней связи с главным арбитром Овидиу Хацеганом назвал темнокожего тренера гостей "этот черный парень", что по-румынски прозвучало созвучно с англоязычным расистским оскорблением. Игроки "Пари Сен-Жермен" поддержали протест "Истанбула". Как стало известно, матч будет доигран 9 декабря с заменой судейской бригады.
Андронов: румынский судья вовсе не расист - но вот недалекий судак он совершенно точно
Известный спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал скандал на тему расизма, повлекший остановку матча 6 тура Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Истанбул Башакшехир".
Фото: AFP
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