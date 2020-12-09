- Гости совсем не боялись именитого соперника, старались придерживаться своего футбола и разыграли отличную голевую комбинацию. К сожалению, в очередной раз команду подвел Кайо, совершивший грубую ошибку на пенальти. Если бы не этот эпизод, еще неизвестно, сумел бы "Челси" отыграться, - передает слова Бубнова Sportbox.
"Краснодар" в выездном матче 6 тура группы Лиги чемпионов сыграл вничью с "Челси" (1:1). На 24 минуте встречи счет открыли гости, отличился Реми Кабелла с передачи Виктора Классона. Через несколько минут в ворота Евгения Городова за нарушение в своей штрафной бразильского защитника Кайо был назначен 11-метровый, который реализовал Жоржиньо.
Бубнов: в очередной раз "Краснодар" подвел Кайо
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по матчу Лиги чемпионов "Челси" - "Краснодар" (1:1).
Фото: Sportbox
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