"Украинские футболисты в целом сильнее. Я сам выходец из украинского футбола и хочу сказать, что в советские времена украинцы всегда задавали тон. Помните, Бышовец, Блохин, Беланов, Лобановский? Это всё Украина
У Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и "Шахтёр", и "Динамо". Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды", - сказал Орлов.
Донецкий "Шахтер", сыграв вничью 0:0 с миланским "Интером", занял третье место в группе B Лиги чемпионов и прошел в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" набрали столько же очков, сколько и менхенгладбахская "Боруссия", которая заняла второе место (8 очков), но уступили по дополнительным показателям.
Киевское "Динамо" также в своей группе стали третьими. Обыграв в последнем туре венгерский "Ференцварош" (1:0), команда Мирчи Луческу набрала 4 очка и продолжит играть в еврокубках.
Из трех российских команд в Лиге чемпионов в плей-офф Лиги Европы вышел только "Краснодар". "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах.
Источник: радио "Эхо Москвы в Петербурге"
Орлов - о выступлении украинских команд в еврокубках: украинские футболисты в целом сильнее
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал выступления "Шахтера" и киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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