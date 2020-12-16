Издание присудило приз известному итальянскому судье Пьерлуиджи Коллине.
"Когда мы говорим о судьях, первым вспоминаем именно его. С самого дебюта в 1977 году и до завершения карьеры в 2005 году он писал историю футбола", - говорится на сайте France Football.
Второе место в рейтинге французского издания занял Кен Астон, третье - Мишель Вотро.
France Football признал Коллину лучшим арбитром в истории
Авторитетный французский журнал France Football назвал лучшего арбитра в истории.
Фото: BBC
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