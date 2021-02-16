После ответного матча "Аталанты" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) Ловчев заявил, что наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини не верит в Миранчука как в игрока основного состава.
"Миранчук? Это же показатель нашего футбола, что наших игроков они не ставят. Вопрос в том, что нужно перестроиться на их футбол, наш отличается скоростями. Значит, в Алексея тренер не верит как в основного игрока", - сказал Ловчев.
Отметим, что в игре с "Реалом" российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле 10 минут. Уступив мадридцам со счетом 1:3, "Аталанта" вылетела из ЛЧ. В первом матче 1/8 финала итальянский коллектив тоже проиграл - 0:1.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: Гасперини не верит в Миранчука как в основного игрока "Аталанты"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: AFP
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