Ловчев: Гасперини не верит в Миранчука как в основного игрока "Аталанты"

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: AFP
После ответного матча "Аталанты" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) Ловчев заявил, что наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини не верит в Миранчука как в игрока основного состава.

"Миранчук? Это же показатель нашего футбола, что наших игроков они не ставят. Вопрос в том, что нужно перестроиться на их футбол, наш отличается скоростями. Значит, в Алексея тренер не верит как в основного игрока", - сказал Ловчев.

Отметим, что в игре с "Реалом" российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле 10 минут. Уступив мадридцам со счетом 1:3, "Аталанта" вылетела из ЛЧ. В первом матче 1/8 финала итальянский коллектив тоже проиграл - 0:1.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Ловчев Миранчук Ал Аталанта Гасперини
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