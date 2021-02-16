Куртуа — об игре с "Ливерпулем": думал, что мне придётся сделать больше сейвов

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/4 финала лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Фото: ФК "Реал Мадрид"
— Думал, что мне придётся сделать больше сейвов — "Ливерпуль" здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим, — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

Первый матч четвертьфинального противостояния "Реал Мадрида" и "Ливерпуля" прошел вчера, 6 апреля, на стадионе "Альфредо ли Стефано". Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1. Голами отметились нападающие Винисиус Жуниор (дубль), Марко Асенсио и Мохамед Салах.

Ответная игра пройдет 14 апреля на стадионе "Энфилд". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Теги: Реал Мадрид Ливерпуль Куртуа
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