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Источник: судейский комитет УЕФА признал, что гол "Бенфики" в ворота "Спартака" засчитан ошибочно (видео)

Судейский комитет УЕФА подтвердил ошибку бригады Срджана Йовановича во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой".
Источник сообщает, что просчёт в работе арбитра встречи признали неофициально.

Напомним, спорный эпизод возник в начале второго тайма в первой игре двухматчевого противостояния между "Спартаком" и "Бенфикой".

Сообщается, что ошибка произошла со стороны второго ассистента судьи — Милана Михайловича, который не зафиксировал офсайд у полузащитника лиссабонцев Пицци. Просчёт в его работе повлиял на принятие неправильного решения главным арбитром матча Срджаном Йовановичем, засчитавшим мяч Рафы Силвы.

В источнике говорится, что положение "вне игры" следовало зафиксировать по следующей причине.

В момент передачи внутри штрафной Пицци находился за линией офсайда, мяч был адресован Рафе Силве, а Пицци стал перемещаться вдоль штрафной площади и помешал защитнику "Спартака" Георгию Джикии, выдвигавшемуся навстречу автору результативного удара.

Соответственно, игрок "Бенфики" принимал активное участие в эпизоде, а значит, положение офсайда должно было быть зафиксировано бригадой арбитров.



По итогам двухматчевого противостояния "Спартак" проиграл "Бенфике" с общим счётом 0:4. Красно-белые покинули главный европейский клубный турнир - Лигу чемпионов и в дальнейшем примут участие в розыгрыше Лиги Европы.

Источник: "СЭ".

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Теги: Спартак Бенфика
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