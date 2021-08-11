Источник: судейский комитет УЕФА признал, что гол "Бенфики" в ворота "Спартака" засчитан ошибочно (видео)

Напомним, спорный эпизод возник в начале второго тайма в первой игре двухматчевого противостояния между "Спартаком" и "Бенфикой".
Сообщается, что ошибка произошла со стороны второго ассистента судьи — Милана Михайловича, который не зафиксировал офсайд у полузащитника лиссабонцев Пицци. Просчёт в его работе повлиял на принятие неправильного решения главным арбитром матча Срджаном Йовановичем, засчитавшим мяч Рафы Силвы.
В источнике говорится, что положение "вне игры" следовало зафиксировать по следующей причине.
В момент передачи внутри штрафной Пицци находился за линией офсайда, мяч был адресован Рафе Силве, а Пицци стал перемещаться вдоль штрафной площади и помешал защитнику "Спартака" Георгию Джикии, выдвигавшемуся навстречу автору результативного удара.
Соответственно, игрок "Бенфики" принимал активное участие в эпизоде, а значит, положение офсайда должно было быть зафиксировано бригадой арбитров.
«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ????— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.
Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz
По итогам двухматчевого противостояния "Спартак" проиграл "Бенфике" с общим счётом 0:4. Красно-белые покинули главный европейский клубный турнир - Лигу чемпионов и в дальнейшем примут участие в розыгрыше Лиги Европы.
Источник: "СЭ".