Источник: судейский комитет УЕФА признал, что гол "Бенфики" в ворота "Спартака" засчитан ошибочно (видео)

«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ????



Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.



Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz