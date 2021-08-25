Украинский болельщик принес на матч "Шахтер" - "Монако" плакат с просьбой к Головину (фото)

Болельщик в Харькове принес на ответный матч раунда плей-офф отбора ЛЧ "Шахтер" - "Монако" плакат с обращением к полузащитнику монегасков Александру Головину.

Фото: "Getty Images"