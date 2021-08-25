Украинский болельщик принес на матч "Шахтер" - "Монако" плакат с просьбой к Головину (фото)

"Просить о футболке "Шахтера" было бы банально, поэтому хочу футболку Головина. Устроят ли в Харькове обструкцию Головину? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики", - передает слова болельщика "Чемпионат".
Отмечается, что Головин заметил этот плакат, проходя мимо трибуны. Россиянин начнет матч с "Шахтером" в стартовом составе своей команды.
Фото: Чемпионат
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов "Шахтер" - "Монако" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи - в 22:00 мск. Первая игра, прошедшая во вторник, 17 августа, завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.
Обслуживать матч будет судейская бригада из Англии. Главный арбитр - Энтони Тейлор. За систему ВАР будет отвечать Стюарт Эттуэлл.