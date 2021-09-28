Геркус отметил, что у "Зенита" хорошие шансы занять третье место в группе. Также он заявил, что петербуржцы являются очевидными фаворитами в матче с "Мальме".
"Я с самого начала говорил, что матчи с "Мальме" - ключевые. "Зенит" имеет большие шансы на третье место в группе. Мое мнение никак не поменялось. Нужно выигрывать. <...> В футболе, конечно, все бывает, но в предстоящей встрече шансы у "Зенита" значительно выше, чем у соперника", - сказал Геркус.
Отметим, что "Зенит" примет "Мальме" завтра, 29 сентября. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.
Источник: Sport24
Геркус: "Зенит" имеет большие шансы на третье место в группе Лиги чемпионов
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем поединке "Зенита" с "Мальме" во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости