Радимов отметил, что "Зениту" нужно начать прессинговать соперника с первых минут поединка.
"Зениту" в матче с "Мальме" нужно по-хозяйски вести себя на поле, прессинговать с первых минут. Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата с "Крыльями", то обязательно добьется успеха" - сказал Радимов.
Отметим, что "Зенит" примет "Мальме" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня, 29 сентября. Стартовый свисток будет дан в 19.45 по московскому времени.
Напомним, что в первом туре группового этапа ЛЧ "Зенит" уступил "Челси" (0:1). "Мальме" также проиграл в первом туре - шведский клуб уступил "Ювентусу" (0:3).
Источник: Чемпионат
Радимов: "Зениту" в матче с "Мальме" нужно по-хозяйски вести себя на поле
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов, в котором петербургская команда встретится с "Мальме".
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