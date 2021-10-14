- Какие ожидания от "Ювентуса"? Хорошие. С "Челси" мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над "Мальме" дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с "Юве" у нас все шансы на победу. "Зенит" несколько лет подряд не выходит из группы? Очень хочу этого сейчас - и не только я, все игроки. "Зенит" достоин этого. Нам нужно побеждать дальше, - передает слова Клаудиньо Sport24.
По итогам двух стартовых туров Лиги чемпионов "Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице группы H. В активе подопечных Сергея Семака 3 набранных очка: после выездного поражения в стартовом туре от действующего победителя турнира "Челси" (0:1) сине-бело-голубые разгромили на своем поле "Мальме" со счетом 4:0. В матче 3 тура 20 октября "Зенит" встретится на своем поле с "Ювентусом", который возглавляет группу с 6 очками.
Клаудиньо: с "Ювентусом" у "Зенита" все шансы на победу
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Ювентуса"
Фото: AFP