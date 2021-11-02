"Севилья" дома уступила "Лиллю" и опустилась на последнее место в группе ЛЧ

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречались испанская "Севилья" и действующий чемпион Франции "Лилль" (1:2).

Фото: твиттер ФК Севилья

Лига чемпионов



4 тур



Группа G



"Севилья" 1:2 "Лилль"



Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (пен), Иконе, 51.

Испанцам удалось забить первыми, на 15-й минуте голом отличился Лукас Окампос. Однако затем у "Лилля" получилось перевернуть ход встречи, сначала в концовке первого тайма пенальти реализовал Хонатан Дэвид, а затем на 51-й минуте французов вывел вперед Нанитамо Иконе.После этой победы "Лилль" смог выбраться с последней строчки в таблице группы G и отправил туда как раз "Севилью". В активе французской команды 5 очков и они сравнялись с "Вольсфбургом", обыгравшим сегодня австрийский "Ред Булл". "Севилья" пока не одержала ни одной победы в групповом этапе и осталась с 3-мя очками.: Буну, Навас (Монтиэль, 65), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо, Дилэйни (Ламела, 57), Оливер Торрес (Мунир, 72), Окампос, Сусо (Жордан, 57), Рафа Мир (Эн-Несири, 57).: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе, Андре, Саншеш (Онана, 75), Веа (Языджы, 72), Дэвид (Шека, 86), Бамба.Дилэйни, 42, Эн-Несири, 60, Бамба, 78, Иконе, 79, Андре, 87, Окампос, 90, Монтиэль, 90+7, Диего Карлос, 90+7, Грбич, 90+7, Языджы, 90+7.