Встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов судил Хосе Эрнандес. Во втором тайме игры арбитр назначил пенальти в ворота "Зенита", который с первой попытки не сумел реализовать нападающий Пауло Дибала.
Однако Эрнандес попросил перебить момент, так как два игрока петербуржцев вбежали в штрафную площадь до удара Дибалы. Со второй попытки аргентинец был точен и вывел свою команду вперёд.
— Пенальти в матче "Ювентус" — "Зенит" нужно было перебивать. Судья правильно разобрался, поступил по правилам игры. На стоп-кадре видно, что два футболиста "Зенита" прям перед судьей оказались.
Если бы Дибала забил, пенальти бы не перебивали, — рассказал Сухина в интервью Sport24.
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Сухина: пенальти в игре "Ювентуса" и "Зенита" нужно было перебивать
Бывший российский арбитр Станислав Сухина поддержал решение арбитра матча "Ювентус" — "Зенит" (4:2) перебить пенальти в ворота гостей.
Фото: ФК "Локомотив"