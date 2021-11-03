У "Милана" одно очко после 4-х матчей группового этапа ЛЧ. Он сыграл с "Порту" вничью

"Милан" и "Порту" не выявили победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Фото: твиттер ФК "Порту"





"Милан" заработал первое очко в групповом этапе этой Лиги Чемпионов, но остался на последнем месте в группе B. "Порту" с 5-ю очками вышел на второе место. В параллельном матче этой группы на "Энфилде" сойдутся "Ливерпуль" и "Атлетико". В случае победы испанцев, "Милан" потеряет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.



Лига чемпионов



4 тур



Группа B



"Милан" 1:1 "Порту"



Голы: Мбемба, 61 (автогол) - Луис Диас, 6.



"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).



"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Мартинес, 85), Сержиу Оливейра (Витинья, 69), Груич, Жоау Мариу, Тареми (Акино, 85), Эванилсон (Консейсау, 79), Луис Диас (Бруну Кошта, 79).



Предупреждения: Груич, 49, Томори, 55, Мбемба, 65, Витинья, 73, Консейсау, 90+2. Уже на 6-й минуте Луиса Диаса забыли в штрафной " Милана " и он вывел португальцев вперед. На 61-й минуте после удара Пьера Калулу защитник "Порту" Чансель Мбемба переправил мяч в собственные ворота."Милан" заработал первое очко в групповом этапе этой Лиги Чемпионов, но остался на последнем месте в группе B. "Порту" с 5-ю очками вышел на второе место. В параллельном матче этой группы на "Энфилде" сойдутся "Ливерпуль" и "Атлетико". В случае победы испанцев, "Милан" потеряет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.: Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Мартинес, 85), Сержиу Оливейра (Витинья, 69), Груич, Жоау Мариу, Тареми (Акино, 85), Эванилсон (Консейсау, 79), Луис Диас (Бруну Кошта, 79).: Груич, 49, Томори, 55, Мбемба, 65, Витинья, 73, Консейсау, 90+2.