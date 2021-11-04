Напомним, что "Зенит" уступил "Ювентусу" на выезде со счетом 2:4 в поединке четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Свищев отметил, что "Зенит" посредственно играл в матче с "Юве". По словам депутата, складывается ощущение, что у петербургской команды было пораженческое настроение перед игрой.
"Я считаю, что это ничем особо не выдающаяся игра, серая с нашей стороны, которая и повлияла на результат. Не знаю, о чем думали игроки и тренер "Зенита". По-моему, это было безвольное поражение. Такое ощущение, что они уже вышли в ранге лузеров. Вроде бы все высокооплачиваемые игроки, а уже пришли проигравшими", - сказал Свищев.
Источник: Eurostavka
Депутат Госдумы Свищев: такое ощущение, что игроки "Зенита" вышли на матч с "Ювентусом" в ранге лузеров
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о поражении "Зенита" от "Ювентуса" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости