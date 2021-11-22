Радченко заявил, что "Зенит" не будет играть на ничью в матче с "Мальме". По его мнению, команда Сергея Семака будет стремиться к победе, несмотря на то, что ничейный результат устроит ее в борьбе за выход в Лигу Европы.
"Однозначно, матч между "Мальме" и "Зенитом" будет непростым. Ключевая игра за попадание в Лигу Европы, у соперника тоже есть такой шанс. У "Зенита" есть небольшое преимущество, их может устроить и ничья. Конечно, пока шансы есть, петербуржцы будут бороться за выход в Лигу чемпионов. Уверен, что сегодня они не будут играть на ничью, только на победу", - сказал Радченко.
Отметим, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Мальме" - "Зенит" пройдет сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
"Зенит" набрал три очка и располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы H. "Мальме" не имеет очков и занимает четвертое место в группе. Лидером квартета является "Ювентус" (12 баллов). Вторым идет "Челси" с девятью очками в активе.
Источник: Чемпионат
Радченко: "Зенит" будет играть в матче с "Мальме" только на победу
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Мальме".
Фото: "Чемпионат"