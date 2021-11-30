— Касаемо европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что "Зенит" еще совсем не дорос до европейского уровня.
По крайней мере по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это просто не наш уровень, — рассказал Боярский в интервью Sport24.
"Зенит" в этом сезоне выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками российского клуба по квартету "Н" стали английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальме".
Команда Сергея Семака перед последним туром группового этапа потеряла шансы на плей-офф, но точно выступит весной в Лиге Европы.
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Боярский: у "Зенита" нет никаких шансов даже в Лиге Европы. Клуб совсем не дорос до европейского уровня
Актер и болельщика "Зенита" Михаил Боярский высказался о шансах команды в еврокубках.
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