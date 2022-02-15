Комитет Госдумы по спорту рекомендовал к первому чтению законопроект по финалу ЛЧ в Петербурге

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендовал к первому чтению правительственный законопроект, исполняющий гарантии по проведению финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: ТАСС





Документом предлагается установить особенности въезда в Россию и выезда, обеспечение безопасности, транспортом, размещения, распространения рекламы, осуществления торговой деятельности, реализации входных билетов.



Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "



Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга. Указывалось, что матч могут провести в другом городе в случае ухудшения ситуации в отношениях России и Украины.



Источник: Об этом было объявлено на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту во вторник.Документом предлагается установить особенности въезда в Россию и выезда, обеспечение безопасности, транспортом, размещения, распространения рекламы, осуществления торговой деятельности, реализации входных билетов.Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что " Зенит " не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется завтра, 15 февраля.Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга. Указывалось, что матч могут провести в другом городе в случае ухудшения ситуации в отношениях России и Украины.Источник: ТАСС