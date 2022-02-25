Российские и украинские клубы, которые играют в еврокубках, будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Клубы и национальные сборные России и Украины будут играть на нейтральных полях все домашние матчи под эгидой УЕФА.

Фото: УЕФА





Напомним, единственным российским клубом, которые продолжает свои выступления в еврокубках остается московский " Об этом сообщает УЕФА на своем официальном сайте. Это связано со специальной военной операцией, которую Россия проводит на территории Украины. О ее начале объявил президент страны Владимир Путин 24 февраля.Напомним, единственным российским клубом, которые продолжает свои выступления в еврокубках остается московский " Спартак ", вышедший в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня "Спартак" узнает своего соперника на этой стадии. Ранее красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы с "Наполи", "Лестером" и "Легией", что и позволило забраться в 1/8 турнира.