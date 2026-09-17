Зобнин высказался об атмосфере в "Спартаке" после поражения от "Динамо"

- Не было никакого напряжения. Идём по чемпионату - 20 туров. Бывают осечки и поражения. Нельзя посыпать голову пеплом и говорить, что всё пропало. Бывают хорошие и красивые победы. Главное, чтобы мы не теряли очки, где их не должны терять, - цитирует Зобнина "Чемпионат".
После поражения от "Динамо" красно-белые выиграли два следующих матча РПЛ. Сначала москвичи разгромили "Ростов" со счётом 3:0, а затем одолели "Факел" - 1:0. По итогам девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в таблице.