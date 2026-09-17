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Зобнин высказался об атмосфере в "Спартаке" после поражения от "Динамо"

Роман Зобнин рассказал, как "Спартак" воспринял поражение от "Динамо" со счётом 1:2 в седьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Зобнин считает отдельные потери очков естественной частью чемпионата и призывает спокойно реагировать на подобные результаты.

- Не было никакого напряжения. Идём по чемпионату - 20 туров. Бывают осечки и поражения. Нельзя посыпать голову пеплом и говорить, что всё пропало. Бывают хорошие и красивые победы. Главное, чтобы мы не теряли очки, где их не должны терять, - цитирует Зобнина "Чемпионат".

После поражения от "Динамо" красно-белые выиграли два следующих матча РПЛ. Сначала москвичи разгромили "Ростов" со счётом 3:0, а затем одолели "Факел" - 1:0. По итогам девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в таблице.

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