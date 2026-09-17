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Наставник "Крыльев Советов" прокомментировал ничью с "Локомотивом"

Сергей Булатов подвёл итоги выездного матча "Крыльев Советов" с "Локомотивом", который завершился со счётом 1:1.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Главный тренер самарцев признал ничью приемлемым результатом, однако отметил, что положение команды позволяло рассчитывать на большее.

- Матч качественный, соперник поставил перед нами много задач. Мы понимали, что на "Локомотиве" было много давления. В конце матча мы были близки к победе. Для нас ничья - нормальный результат. Но сейчас мы в такой позиции, что можем быть недовольны этим. Нам очень хотелось забить в конце, - цитирует наставника "Матч ТВ".

"Крылья Советов" увезли одно очко из Москвы, сыграв с "Локомотивом" со счётом 1:1. Самарцы по ходу встречи уступали после гола Николая Комличенко, но Амар Рахманович помог команде восстановить равенство.

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