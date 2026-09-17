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"Я не узнавал свою команду". Талалаев раскритиковал игру "Балтики" с "Зенитом"

Андрей Талалаев остался недоволен действиями "Балтики" в начале матча с "Зенитом", который завершился поражением калининградцев со счётом 2:3.
Фото: РПЛ
Наставник хозяев признался, что в первой половине встречи не узнавал свою команду. Талалаев назвал игру футболистов чрезмерно осторожной, а также признал ошибки тренерского штаба при выборе состава.

- У меня первый раз за время работы в "Балтике" появилось опасение, что мы проиграем с разницей больше чем в один мяч, чего мы никогда не делали. В первом тайме, особенно в первой половине, мы начали настолько трусливо, что было не по себе.

Когда я видел тренировочный процесс своей команды, я понимал, что мы можем играть в другой футбол, может быть, у ребят было легкое чемоданное настроение. Могу сказать, что мы ошиблись с тренерским штабом, пара-тройка кандидатур была выбрана неверно, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

После девяти туров калининградцы набрали 11 очков и занимают восьмое место в РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 11 октября в гостях с "Ахматом".

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