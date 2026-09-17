"Я не узнавал свою команду". Талалаев раскритиковал игру "Балтики" с "Зенитом"

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Когда я видел тренировочный процесс своей команды, я понимал, что мы можем играть в другой футбол, может быть, у ребят было легкое чемоданное настроение. Могу сказать, что мы ошиблись с тренерским штабом, пара-тройка кандидатур была выбрана неверно, - передаёт слова тренера "Матч ТВ"

Наставник хозяев признался, что в первой половине встречи не узнавал свою команду. Талалаев назвал игру футболистов чрезмерно осторожной, а также признал ошибки тренерского штаба при выборе состава.- У меня первый раз за время работы в "Балтике" появилось опасение, что мы проиграем с разницей больше чем в один мяч, чего мы никогда не делали. В первом тайме, особенно в первой половине, мы начали настолько трусливо, что было не по себе.После девяти туров калининградцы набрали 11 очков и занимают восьмое место в РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 11 октября в гостях с "Ахматом".