Тренер "Факела" обратился к Бардачёву после его удаления в матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Факел"

- Удаление? Я уже сказал всё в раздевалке. Надо уметь контролировать свои эмоции. Выигрывают те команды, которые сохраняют концентрацию. Цена ошибки в премьер-лиге высока. Как бы тебя ни провоцировали, ты должен оставаться спокоен. Я не спрашивал у игрока объяснений. Он сам всё понимает, хороший игрок, который вызывается в сборную, - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".