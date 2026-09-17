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Тренер "Факела" обратился к Бардачёву после его удаления в матче со "Спартаком"

Олег Василенко высказался об эпизоде с удалением защитника "Факела" Матвея Бардачёва в матче против "Спартака".
Фото: ФК "Факел"
Главный тренер воронежцев подчеркнул важность самообладания в подобных ситуациях. По словам специалиста, на уровне РПЛ футболистам необходимо сохранять концентрацию независимо от действий соперника.

- Удаление? Я уже сказал всё в раздевалке. Надо уметь контролировать свои эмоции. Выигрывают те команды, которые сохраняют концентрацию. Цена ошибки в премьер-лиге высока. Как бы тебя ни провоцировали, ты должен оставаться спокоен. Я не спрашивал у игрока объяснений. Он сам всё понимает, хороший игрок, который вызывается в сборную, - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".

Бардачёв получил вторую жёлтую карточку на 66-й минуте, после чего "Факел" продолжил встречу в меньшинстве. "Спартак" воспользовался численным преимуществом в концовке: Манфред Угальде забил единственный мяч на 91-й минуте.

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