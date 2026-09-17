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Митрюшкин обратился к болельщикам "Локомотива"

Антон Митрюшкин высказался о неудачном старте "Локомотива" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Голкипер железнодорожников выразил надежду, что предстоящая пауза поможет москвичам вернуться к победам.

- Я хочу заверить болельщиков, что команде эта ситуация тоже не нравится. Будем ее исправлять. Нам хочется больше выигрывать, это 100%. Надеюсь, пауза пойдет на пользу и победы придут, - цитирует Митрюшкина "Матч ТВ".

После девяти туров "Локомотив" имеет семь очков и располагается на 13-й строчке чемпионата России. Пока железнодорожники одержали только одну победу в новом сезоне. Последняя встреча перед паузой завершилась домашней ничьей с "Крыльями Советов" - 1:1.

Следующий матч команда проведёт 10 октября в гостях против "Факела".

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