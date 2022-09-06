Месси проводит 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только у одного игрока больше

В эти минуты "Пари Сен-Жермен" на своем поле принимает "Ювентус" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Также по 19 сезонов в турнире провели нападающий "Манчестер Юнайтед"



В матче "ПСЖ" - "Ювентус" идет 2-й тайм, счет 2:1 в пользу парижан.



Нападающий Лионель Месси перешел в "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 7 матчей во всех турнирах, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. В общей сложности Месси сыграл в 41 матче за "ПСЖ", в которых он забил 15 мячей и стал автором 21 голевой передачи. В стартовом составе парижан вышел нападающий Лионель Месси. Аргентинец проводит свой 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только экс-вратарь " Реала " Икер Касильяс провел больше сезонов в ЛЧ - 20.Также по 19 сезонов в турнире провели нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и бывший полузащитник манкунианцев Райан Гиггз.В матче "ПСЖ" - "Ювентус" идет 2-й тайм, счет 2:1 в пользу парижан.Нападающий Лионель Месси перешел в "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 7 матчей во всех турнирах, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. В общей сложности Месси сыграл в 41 матче за "ПСЖ", в которых он забил 15 мячей и стал автором 21 голевой передачи.