"Вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов после группового этапа не трагедия. Каталонский клуб будет играть в лиге Европы и постарается выиграть турнир", - цитирует журналиста "СЭ".
Напомним, сегодня "Интер" благодаря победе над "Викторией" гарантировал себе попадание в плей-офф главного еврокубкового турнира. "Барселона" останется на третьей строчке – каталонцы не смогут сместить итальянский гранд из-за преимущества нерадзурри по результатам личных встреч и не пропустят на третье место "Викторию" по той же причине.
Испанский журналист: вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов – не трагедия
Испанский журналист Marca Пако Муньоз поделился мнением о невыходе "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: AFP