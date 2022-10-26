Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
0 - 4 0 4
ПортуЗавершен
Интер
4 - 0 4 0
Виктория ПЗавершен
Атлетико
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Айнтрахт
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен
Аякс
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Тоттенхэм
1 - 1 1 1
СпортингЗавершен
Барселона
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Наполи
3 - 0 3 0
РейнджерсЗавершен
Сделать ставку

Испанский журналист: вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов – не трагедия

Испанский журналист Marca Пако Муньоз поделился мнением о невыходе "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: AFP
"Вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов после группового этапа не трагедия. Каталонский клуб будет играть в лиге Европы и постарается выиграть турнир", - цитирует журналиста "СЭ".

Напомним, сегодня "Интер" благодаря победе над "Викторией" гарантировал себе попадание в плей-офф главного еврокубкового турнира. "Барселона" останется на третьей строчке – каталонцы не смогут сместить итальянский гранд из-за преимущества нерадзурри по результатам личных встреч и не пропустят на третье место "Викторию" по той же причине.


Барселона Лига чемпионов Лига Европы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

"Наполи" обыграл "Рейнджерс" и не позволил "Ливерпулю" выйти в лидеры группы А ЛЧ
"Тоттенхэм" потерял очки со "Спортингом" из-за отмененного гола Кейна на последних минутах
Матч "Атлетико" и "Байера" завершился вничью, незабитый пенальти Карраско лишил испанцев шансов на 1/8 финала ЛЧ
Гол и две результативные передачи Салаха принесли "Ливерпулю" гостевую победу над "Аяксом"
"Бавария" крупно обыграла в гостях "Барселону" и гарантировала себе первое место в группе ЛЧ
"Айнтрахт" победил "Марсель", оба клуба сохранили шансы на плей-офф Лиги чемпионов
Испанский журналист: вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов – не трагедия 1
Свищев – о священнике на стадионе "Химок": в достижении результатов все методы хороши 1
Индзаги – после победы над "Викторией": мы совершили подвиг 1
Павловец: при Гончаренко на базе БАТЭ висели мотивирующие картинки – например, 3 человека несут полено через яму
Олейников – о руководстве "Ахмата" в раздевалке команды: с тебя всегда спросят
Анри: если бы с происходящим в "Барселоне" разбирался другой тренер, вулкан бы извергся
Камоцци: надеюсь, у Кокорина получится перезапустить карьеру на Кипре и вернуться в РПЛ 2
Кварацхелия не попал в стартовый состав "Наполи" на матч ЛЧ с "Рейнджерс"
"Брюгге" в домашних стенах потерпел крупное поражение от "Порту" в 5-м туре ЛЧ
"Интер" лишил "Барселону" шансов на попадание в плей-офф ЛЧ, разгромив "Викторию" 1
"Аякс" - "Ливерпуль": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Левандовски – в стартовом составе "Барселоны" на матч 5-го тура ЛЧ против "Баварии"
Тукманов: если акционеры "Торпедо" смирились с вылетом из РПЛ, можно увольнять Геркуса и кого угодно
Павловец: для меня Сычевой – идеальный нападающий. Его можно сравнить с Соболевым, Кордобой
Терюшков – о священнике на стадионе "Химок": поднятый шум – отработка госдеповских установок 10
Экс-игрок "Ростова" Павловец: в России феномен Карпина. В других командах тоже много смешного!
Погребняк – о словах Широкова: согласен – Анюков был лучше Марио Фернандеса 5
Экс-тренер "Локомотива" Давидс: если будет возможность, готов вернуться в Россию 2
Президент "Урала" Григорий Иванов: Газинский – молодец, один из ключевых игроков клуба
Широков – об обратной замене Андрея Мостового: как играет – так и меняют, все надо доказывать на поле. 1
Маслов: недооценки "Торпедо" со стороны "Спартака" точно не будет
Селюк: в "Химках" все проблемы из-за Юрана 6
Мостовой – о сравнении Анюкова и Марио Фернандеса: Сальгадо сильнее их обоих 1
Широков: хочется услышать, почему Галактионов сможет вытащить "Локомотив". Это назначение – большой риск 1
Все новости
-