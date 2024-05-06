- Нынешнее положение "Сочи" исправимо, но оно не лучшее для нас. Немного обидно, что команда с таким тренером и игроками идет на последнем месте. Но сейчас не время расстраиваться, будем подводить итоги в конце сезона.
"Сочи" набрало 20 очков в 27 турах и располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Барсы" отстают от 14-й строчки, дающей право на стыковые матчи за возможность остаться в РПЛ на будущий сезон, на шесть очков. Следующую встречу сочинцы проведут 12 мая в рамках 28-го тура против "Пари Нижний Новгород".
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Сочи" Чистяков: обидно, что команда с таким тренером и игроками идет на последнем месте
Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков прокомментировал нынешнее турнирное положение команды.
Фото: ФК "Сочи"