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Агент Крунича - об интересе "Зенита": Раде счастлив в "Фенербахче"

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Агент Никола Коларов, работающий с хавбеком "Фенербахче" Раде Круничем, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
"В данный момент я не могу говорить об этом, потому что чемпионат ещё не закончен. Сейчас Раде выступает в составе "Фенербахче" и счастлив там. Так что пока невозможно говорить о других клубах и интересе", - цитирует агента "РБ Спорт".

Раде Крунич, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за "Фенербахче" на правах аренды. Права на футболиста сборной Боснии и Герцеговины принадлежат "Милану". За турецкий клуб хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и отметился в них одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.

Крунич Фенербахче Зенит Российские трансферы
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