- Меня абсолютно не удивило, что "Милан" получил в начале матча. Есть игроки, которые должны понимать, что происходит на поле и начать действовать. Что-то надо было делать "Милану". Во втором голе опорных полузащитников убивать надо за то, что недобежали. Согласен, в этом эпизоде Тонали — клоун.
"Милан" пропустил уже в самом начале встречи. Отличился боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко. Второй мяч в ворота россонери залетел немногим позже благодаря усилиям армянского полузащитника нерадзурри Генриха Мхитаряна, который стал первым футболистом из стран СНГ, отметившимся забитым мячом в полуфинале Лиги чемпионов. В ответной встрече между миланскими клубами хозяином поля будет "Интер", однако гостевые голы в еврокубках больше не имеют той ценности, что была у них ранее.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов - о матче "Милан" - "Интер": опорных полузащитников убивать надо за то, что недобежали. Тонали - клоун
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал игру полузащитника "Милана" Сандро Тонали в матче с "Интером" в Лиге чемпионов (0:2).
Фото: ФК "Зенит"