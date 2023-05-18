Канчельскис: "Интер" даст бой "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов и, возможно, даже победит

Rusfootball.info разгромное поражение мадридского " Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал дляразгромное поражение мадридского " Реала " от "Манчестер Сити" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Канчельскис: "Интер" даст бой "Манчестер Сити" в финале, возможно, он даже победит





– С чем связываете такой результат?



– "Реал" сейчас переживает, вероятно, не лучшие дни. Конечно, для них это катастрофа и ужасный результат, но давайте не будем драматизировать ситуацию. "Реал" чаще всех побеждал в Лиге чемпионов и завоевал больше всех трофеев. Кроме того, Королевский клуб – действующий победитель этого турнира. Но иногда бывают такие матчи, как на "Этихаде".



– Два года назад у "Сити" был шанс выиграть Лигу чемпионов, но тогда "горожане" уступили в финале "Челси". Удастся ли команде Пепа Гвардиолы завоевать заветный трофей на этот раз или "Интер" не позволит этого сделать?



– Шансы 50 на 50. Конечно, "Интер" тоже хочет победить. Мы понимаем, что "Манчестер Сити" – без пяти минут чемпион Англии, в то время как "Интер" остался без скудетто, победителем Серии А стал "Наполи". Поэтому думаю, что "нерадзурри" дадут бой, возможно, даже победят. В любом случае решающий матч обещает быть очень интересным. Признаюсь, я в финале буду болеть за "Интер".



Виктория Яковлева, Rusfootball.info