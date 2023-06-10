"К сожалению, матч посмотреть не получится. Всем понятно, что фаворит "Манчестер Сити". У "Интера" будут шансы только при серии пенальти, если команда сможет обороняться на ноль. А так шансов особо не вижу", - цитирует Билялетдинова "СЭ".
Финальный поединок главного европейского клубного соревнования "Интер" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 10 июня, в Турции. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Напомним, "Интер" пробился в финал Лиги чемпионов, одолев на стадии полуфинала другой итальянский клуб - "Милан" (2:0, 1:0). "Манчестер Сити" в полуфинале оказался сильнее мадридского "Реала" по итогам двухматчевого противостояния (1:1, 4:0).
Билялетдинов: у "Интера" будут шансы против "Манчестер Сити" только при серии пенальти
Экс-хавбек сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, есть ли шансы у "Интера" в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
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