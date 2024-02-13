- К матчу с "ПСЖ" Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуется повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом Сосьедад" состоится в среду, 14 февраля, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже. Начало игры в 23:00 по московскому времени.
Арсен Захарян, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в испанский клуб из московского "Динамо" летом прошлого года. На счету 20-летнего российского хавбека одна голевая передача в 16 матчах чемпионата Испании. Также футболист принял участие в 4 встречах Лиги чемпионов, но не отличился в них результативными действиями.
Источник: Metaratings
Представитель Захаряна: к матчу с "ПСЖ" Арсен подходит в боевом состоянии и форме, он готов
Представитель российского хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что игрок готов к матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен".
Фото: Global Look Press