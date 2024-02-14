Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился рассуждениями относительно результата матча 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал Мадрид» (0:1).
По словам Мора, его прогнозом была победа «сливочных» со счетом 1:0, но он ожидал менее качественной игры от немецкого коллектива, так как они в последнее время выглядят не лучшим образом.
«Я думал, что у «Лейпцига» вообще шансов не будет, но Лейпциг» превзошел мои ожидания, играл очень смело. Много создали моментов», - передает слова Мора «Матч ТВ».
Экс-игрок "Спартака" Мор: "Лейпциг" превзошел мои ожидания
Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал Мадрид» (0:1).
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