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Семин: надеюсь, Захарян выйдет в основе в Лиге Чемпионов против ПСЖ

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от дебютного матча российского полузащитника Арсена Захаряна в плей-офф Лиги Чемпионов.
Фото: Getty Images
"Мы надеемся, что Арсен может сегодня выйти в стартовом составе, потому что в предыдущем матче, хоть его команда и проиграла, он отведенное для себя время, на мой взгляд, провел хорошо, продуктивно и, можно сказать, эпизодами очень ярко. Поэтому надеемся, что он будет играть сегодня", - сказал Семин.

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги против "Осасуны" 10-го февраля Арсен Захарян вышел в стартовом составе "Реала Сосьедад". Российский полузащитник провел на поле 62 минуты, после чего был заменен, а его команда проиграла со счетом 0:1.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом Сосьедад" состоится в Париже сегодня в 23:00 по московскому времени. Напомним, баскский клуб вышел из группы с 1-го места, набрав 12 очков в квартете с "Интером", "Бенфикой" и "РБ Зальцбургом". "Пари Сен-Жермен" занял 2-ю строчку в своей группе, уступив 1-е место дортмундской "Боруссии".

Источник: "СЭ"

Семин Захарян Реал Сосьедад
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