"В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома УЕФА по завершении сезона?2024/25 России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанных клубами за последние пять сезонов — 4,333 очка в таблице коэффициентов среди мужчин и 1,750 очков в таблице коэффициентов среди женщин", - цитирует сообщение УЕФА "Матч ТВ".
В конце февраля 2022 года футбольные клубы из России были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. В настоящее время Россия, набрав 18,299 балов, в рейтинге УЕФА занимает 23?е место. За текущий сезон баллы еще не начислены.
В соответствии с рейтингом УЕФА лучшими футбольными клубами России являются:
УЕФА будет начислять России в рейтинге минимальное количество баллов, заработанных за последние пять сезонов
В УЕФА сообщили, что России в рейтинге ассоциации будет начислять минимальное количество баллов, заработанных за последние пять сезонов.
Фото: Reuters