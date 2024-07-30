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УЕФА будет начислять России в рейтинге минимальное количество баллов, заработанных за последние пять сезонов

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В УЕФА сообщили, что России в рейтинге ассоциации будет начислять минимальное количество баллов, заработанных за последние пять сезонов.
Фото: Reuters
"В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома УЕФА по завершении сезона?2024/25 России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанных клубами за последние пять сезонов — 4,333 очка в таблице коэффициентов среди мужчин и 1,750 очков в таблице коэффициентов среди женщин", - цитирует сообщение УЕФА "Матч ТВ".

В конце февраля 2022 года футбольные клубы из России были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. В настоящее время Россия, набрав 18,299 балов, в рейтинге УЕФА занимает 23?е место. За текущий сезон баллы еще не начислены.

В соответствии с рейтингом УЕФА лучшими футбольными клубами России являются:

УЕФА
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