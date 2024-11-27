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Кафанов: Сафонов провел очень сильный матч с "Баварией"

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: Лига чемпионов УЕФА
"Момент с пропущенным голом был непростой. Матвея блокировали, ему пришлось оббегать соперника, чтобы добраться до мяча. Но Матвей сыграл в мяч, отбил его, но соперник добил. Матвей провел очень сильный матч, если брать уровень команд. И в упор его расстреливали, и он вытащил мяч из нижнего угла. Сохранял команду в игре, давая ей шанс сравнять счет, но, к сожалению, "ПСЖ" не смог сам забить", - цитирует Кафанова "СЭ".

Сегодня, 27-го ноября, французский "ПСЖ" уступил мюнхенской "Баварии" на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. После 5-ти сыгранных туров парижане располагаются на 26-й строчке в турнирной таблице с 4-мя набранными очками.

Напомним, что Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 6 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов
ПСЖ
Бавария
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