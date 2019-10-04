Нужен директор по свежести. Почему у нас такой тухляк в Лиге Европы?

Одна победа и три поражения в еврокампании российских клубов со вторника по четверг. Достаточно репрезентативная выборка, чтобы начать искать какие-то закономерности. Тем более репрезентативная, если привлечь результаты первого еврокубкового тура.
Поскольку победа одержана над португальским клубом, а все три поражения — от испанцев, напрашивается географическая концепция. Мол, Ла Лига сильнее РПЛ, и этим все сказано. А португальский чемпионат настолько слабее, что ладно «Бенфика» «Зениту» - и «Порту» проиграл «Краснодару».
Неужели? Хорошо, «Атлетико» действительно объективно выше классом, чем «Локо». Тут даже и к железнодорожникам нет особых претензий. Старались, боролись, упирались, не смогли. Так бывает. В Леверкузене смогли, тут нет. При этом ничего сенсационного не произойдет, если смогут потом в Мадриде.
Но где, простите, находятся в турнирной таблице Ла Лиги «Эспаньол» и «Хетафе»? Слово «простите» употреблено, потому что напрашивается грубое словцо, аналогом которого будет, например, слово «дно», но оно скорее описательное, чем точное. 16-е и 18-е место, если кому лень кликнуть на испанскую таблицу слева.
В Примере периодически появляются выскочки на сезон, о которых уже в следующем году забывают. Сейчас вот «Гранада» идет на втором месте. То есть их успех — это не система, а совокупность ряда преходящих обстоятельств.
И не надо тут риторики, что, мол, уровень Ла Лиги настолько космический, что даже ее аутсайдеры обыгрывают лидеров РПЛ. Вы же видели матчи. «Хетафе» - это уровень чего? Слегка улучшенный и вышколенный образец половины команд ФНЛ. «Луч» (Владивосток), прокачанный до lvl 80. Географически напрашивается сравнение с «Химками» (почти Москва, как Хетафе — почти Мадрид). Но «Химки», пожалуй, поинтереснее будут, особенно прокачанные до 80 уровня.
А «Хетафе» - что «Хетафе»? Вся их тактика удушения игры соперника, грамотного перекрывания всех возможных направлений атаки («Краснодару» даже аут некуда сбросить было), тотального прессинга, - все это развалилось с выходом на поле ровно одного игрока хозяев — Ари. Не Криштиану какого-нибудь Роналду, и даже не Марио «сборная России» Фернандеса. Ари. При всем к нему уважении. Вот вам и уровень.
Марио, кстати, тоже по сути единственный в ЦСКА наводил шороха на «Эспаньол». Еще бы пару Фернандесов… Следите за руками, мы уже подбираемся к сути.
Для начала давайте закончим про мегасилу аутсайдеров Ла Лиги. По этой логике уровень чемпионатов Болгарии и Швейцарии вообще заоблачный (вспоминаем первый тур). Про мегаслабость и кадровые проблемы ЦСКА и «Краснодара» тоже не поговоришь. Они выше в турнирной таблице РПЛ, чем «Зенит», у которого нет кадровых проблем и который на классе разбирается в Лиге чемпионов с «Бенфикой».
Комментаторы в концовке матча с «Хетафе» проговорили, что «Краснодару» не хватает свежести, чтобы сделать в концовке решающее даже не сверхусилие, а просто усилие. Но погодите, ребята, о чем вы?
Свежесть — это не про европейский футбольный турнир. Это про предыдущий бизнес владельца «Краснодара». Это там есть должность директора по свежести. Он должен следить за выкладкой продуктов и за тем, чтобы они расходились раньше окончания срока годности. Плохой, неквалифицированный директор по свежести будет держать в торговом зале до последнего уже почти разлагающиеся фрукты и придерживать на складе новый завоз — чтоб не списывать пропавшие продукты и не терять в выручке. В итоге свежие фрукты хранятся на складе и вывозятся в зал после распродажи предыдущей партии — уже подпорченными. История повторяется. Результат — у супермаркета репутация магазина, торгующего всегда тухляком, покупатели идут к конкуренту. Хороший директор по свежести сразу спишет гниль, будет торговать только свежаком и выручки привлечет куда больше. Пусть даже не в конкретном месяце, а на длинном плече.
Что делает ФК «Краснодар»? Пытается сэкономить силы, придержать «самое вкусное» на складе (в данном случае Ари на скамейке запасных), в итоге пропускает дважды, сил теперь требуется вчетверо больше, Ари все равно выходит и свои ограниченные ресурсы тратит, в концовке матча игрокам «не хватает свежести» и не факт, что теперь хватит на матч со «Спартаком».
Тренер Матвеев лукавит, говоря, что в команде не делят турниры по важности. Потому что через минуту он же признает, что Фернандеш — никакой, и его для того и выпускают, чтоб он постепенно набирал форму.
Что происходит? Команда горит 1:2 в матче Лиги Европы, имеет шансы все-таки спасти матч, но на поле выпускают человека, который заведомо ничем не поможет, просто чтоб тот набирал форму! То есть решение не во имя результата в этом конкретном матче, а на какую-то отдаленную перспективу.
Для чего Фернандешу набирать форму к зиме, после которой еврокубков у «Краснодара» уже не будет с таким подходом? Только для второй части чемпионата России, получается. Там как раз и все остальные выздоровеют, кто сейчас на больничном.
Что за отношение к европейскому турниру? И это называется не делить соревнования по важности? Да тут крупными буквами через все поле читается: «У нас через три дня матч со «Спартаком»!» В случае с ЦСКА — матч с «Ростовом».
Армейцы расставили приоритеты не так явно, но и в их действиях читалась вот эта неготовность к лишним усилиям. Получится — хорошо, нет — и ладно. Только Марио Фернандес не умеет понижать мощность, на него в итоге и играли 50-метровыми диагоналями. Получится у Марио — хорошо, нет — ну и ладно, пусть лучше получится с «Ростовом».
В Лиге чемпионов Дзюба полтайма ходит подбитым (в буквальном смысле ходит пешком или стоит), но даже стоя умудряется укрывать и держать мяч, делать распасовки, в том числе и так понравившийся ему «пас без касания». И кажется, дело не в том, что следующий соперник «Зенита» в ЧР — «какой-то там» «Урал». А дело в мотивации на Лигу чемпионов.
Лига Европы — турнир скудноватый в финансовом отношении и для наших клубов выглядит обузой похлеще 1/16 Кубка России. Может, тогда честнее в конце российского сезона не толкаться на местах с 4-го по 6-е, а пропустить вперед тех, у кого больше мотивации на евротурнир, пусть даже и всего лишь на Лигу Европы? Или все-таки найти хорошего «директора по свежести»?
Фото: yuga.ru, ФК «Краснодар», Getty Images
Нужен директор по свежести. Почему у нас такой тухляк в Лиге Европы?
Почему российским клубам в Лиге Европы постоянно «не хватает свежести», а в ЛЧ и даже чемпионате России все в порядке? Рассуждаем на примере прошедшей еврокубковой недели
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