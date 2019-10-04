Нужен директор по свежести. Почему у нас такой тухляк в Лиге Европы?

Почему российским клубам в Лиге Европы постоянно «не хватает свежести», а в ЛЧ и даже чемпионате России все в порядке? Рассуждаем на примере прошедшей еврокубковой недели