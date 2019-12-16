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Силкин: мы отстаем от европейского футбола в скорости игры и скорости мышления

Бывший главный тренер московского "Динамо" в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением по поводу провала российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Динамо"
- Провал в еврокубковый турнирах говорит об уровне нашего футбола, - отметил Силкин. - В Лиге чемпионов и Лиге Европы мы наблюдали игру наших лучших, наших ведущих клубов. Наших команд весной даже в Лиге Европы не будет, а ведь все знают, что это турнир, где даже не все клубы хотели бы участвовать. А мы туда даже в весеннюю стадию не попали. Это говорит о том, что уровень нашего футбола отстает от европейского.

- Тем не менее давно уже такого не было, чтобы российские клубы не пробивались в весеннюю часть еврокубков. Наш футбол катится по наклонной?..

- Это говорит о том, что надо что-то делать для того, чтобы таких провалов не было. Это тема для размышления для руководителей нашего футбола. По разным причинам команды из еврокубков вылетают, но в целом могу сказать, что мы отстаем в скорости игры и в скорости мышления. Думать надо быстрее, но мы к этому не готовы. Потому что у нас есть только три-четыре хорошо укомплектованные команды, но игр, которые эти команды проводят между собой - их мало. Редко попадешь на матч, где высокая интенсивность, когда смотреть одно удовольствие. В общем, большинство команд у нас не дотягивают до уровня.

Когда наши клубы играют в еврокубках, мы видим, как соперники подходят к нашим воротам и создают очень хорошие моменты, а наши доходят до штрафной, и дальше ничего не получается. Нет передачи вперед. Мы не успеваем за скоростями в еврокубках.

- Что нам нужно менять в работе?

-. В первую очередь ко всему этому тренеры должны быть готовы. И, прежде всего, конечно, следует строить тренировочный процесс таким образом, чтобы интенсивность была выше. У нас часто футболисты на поле в кучу собираются. Как всегда говорили, что обороняться в куче легче. Но сейчас мы видим, что многие команды, особенно "Ливерпуль" применяют высокий прессинг. То есть практически от момента потери мяча до его возврата даются считанные секунды. Это очень важные моменты, на которые надо обратить пристальное внимание.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Лига чемпионов Лига Европы Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар
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