Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" получили права на трансляцию ЧМ-2022

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России, сообщает РБ-Спорт со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

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Объединение национальных телерадиовещателей — ВГТРК, Первого канала и "Газпром Медиа" ("Матч ТВ") — получило исключительные права на трансляцию соревнований ФИФА на телевидении, в интернете и на мобильных платформах, а также неисключительные права на радиовещание на период до конца 2022 года.