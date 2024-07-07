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Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
11:15
АнтальяспорНе начат
Сочи
13:00
ТальересНе начат
Акрон
19:00
Хан-ТенгриНе начат
Зенит
19:30
Црвена ЗвездаНе начат

Урал - Сочи. 14 июля 2024 16:00

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Стадион: Екатеринбург Арена
Екатеринбург

            
 Первая лига

1 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Урал - Сочи?


	



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Урал Сочи Первая лига

     
        
        





        

            
                
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