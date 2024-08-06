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Ростов - Химки. 13 августа 2024 20:00

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Стадион: Ростов Арена
Ростов-на-Дону

            
 Кубок России

Путь РПЛ. Группа В. 2 тур
   
        

        
        
        	

	




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Ростов Химки Кубок России

     
        
        





        

            
                
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