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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
2 - 0 2 0
ЧелсиЗавершен
Астон Вилла
2 - 2 2 2
БрайтонЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 2 0 2
НьюкаслЗавершен

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МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
2 - 3 2 3
ВеронаЗавершен

Тоттенхэм - Ливерпуль. 8 января 2025 23:00

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 Кубок Английской лиги

1/2 финала. Первый матч
   
        

        
        
        	

	




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Тоттенхэм Ливерпуль Кубок Английской лиги

     
        
        





        

            
                
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