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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Рубин
17:00
СурханНе начат
Ахмат
17:30
Арсенал ТулаНе начат

Борац - Олимпия. 13 февраля 2025 23:00

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 Лига конференций

1/16 финала, первый матч
   
        

        
        
        	

	




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Борац Олимпия Лига конференций

     
        
        





        

            
                
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