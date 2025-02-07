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"Ростов" - "Зенит": стартовые составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ
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"СЭ": Гарсия прошел медосмотр перед трансфером в "Спартак"
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Источник: "Зенит" увеличил предложение для "Фламенго" по трансферу Жерсона до 35 млн евро
20
Источник: Илич успешно прошел медосмотр перед переходом в "Спартак"
21
СМИ: "Брага" намеренно затягивает переговоры с "Зенитом" - трансфер Саласара возможен
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Локомотив - Арабиан Фэлконс. 8 февраля 2025 10:00
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