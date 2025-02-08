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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 2 3 2
БетисЗавершен
Атлетик
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
0 - 5 0 5
АталантаЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Торино
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
0 - 0 0 0
БайерЗавершен
Боруссия Д
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Хоффенхайм
0 - 4 0 4
УнионЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
2 - 0 2 0
Ланс2 тайм
Лилль
21:00
ГаврНе начат
Сент-Этьен
23:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Лейтон Ориент
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Лидс
0 - 2 0 2
МиллуоллЗавершен
Уиган
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Эвертон
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Саутгемптон
0 - 1 0 1
БернлиЗавершен
Престон Норт Энд
0 - 0 0 0
Уиком УондерерсДоп. время
Сток Сити
3 - 3 3 3
КардиффДоп. время
Ковентри
1 - 4 1 4
ИпсвичЗавершен
Бирмингем
20:45
НьюкаслНе начат
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Арабиан ФэлконсЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
ЖенисЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
УрартуЗавершен

Динамо Мх - Кайрат. 11 февраля 2025 16:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Динамо Мх Кайрат Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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