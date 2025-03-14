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АлавесНе начат

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22:45
ЛеччеНе начат

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Санкт-Паули
22:30
ХоффенхаймНе начат

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Ницца
22:45
ОсерНе начат

Молдова - Эстония. 25 марта 2025 20:00

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 Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 2 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Молдова - Эстония?


	



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