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Сергей Иванов назначен главным судьей на матч "Спартак" — "Зенит"
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Источник: Сергей Иванов назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"
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Сочи - Шинник. 23 марта 2025 14:00
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