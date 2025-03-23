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МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Уфа
0 - 6 0 6
БалтикаЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Чайка
17:00
ЧерноморецНе начат

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20:00
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20:00
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Сербия
20:00
АвстрияНе начат
Ирландия
22:45
БолгарияНе начат
Бельгия
22:45
УкраинаНе начат
Германия
22:45
ИталияНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Франция
22:45
ХорватияНе начат
Испания
22:45
НидерландыНе начат

Фиорентина - Аталанта. 30 марта 2025 16:00

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 Чемпионат Италии

30 тур
   
        

        
        
        	

	




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Фиорентина Аталанта Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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