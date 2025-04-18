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Футболистам "Химок" выплатили зарплату за декабрь
Карпов: "Акрон" собирается построить базу в Тольятти
1
Спортивный юрист объяснил, кто будет выступать в РПЛ в случае снятия "Химок"
"Разнятся цифры и данные". Глава РПЛ Алаев сообщил, что в "Химках" введено внешнее управление
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Объявлены судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ
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Венеция - Милан. 27 апреля 2025 13:30
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