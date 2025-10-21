Торпедо - Кубань-Холдинг. 29 октября 2025 19:30

Новости
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Станкович - о своей эмоциональности: есть такая проблема
Червиченко: "Спартак" хорошо проявил себя в матче с махачкалинским "Динамо"
3
Станкович высказался о возможном уходе из "Спартака"
8
Станкович - о матче с "Динамо" Мх: на сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело
2
Билялетдинов предложил вернуть Аленичева в "Спартак"
19
Матчи
32
Кубок России
Новости
Динамо Мх
1 - 3
1
3
Спартак
Завершен
ЦСКА
3 - 1
3
1
Акрон
2 тайм
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Барселона
6 - 1
6
1
Олимпиакос
Завершен
Кайрат
0 - 0
0
0
Пафос
Завершен
Арсенал
0 - 0
0
0
Атлетико
1 тайм
Юнион
0 - 0
0
0
Интер
1 тайм
Байер
0 - 1
0
1
ПСЖ
1 тайм
Ньюкасл
0 - 0
0
0
Бенфика
1 тайм
Копенгаген
0 - 0
0
0
Боруссия Д
1 тайм
Вильярреал
0 - 0
0
0
Манчестер Сити
1 тайм
ПСВ
0 - 0
0
0
Наполи
1 тайм
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Волга Ул
2 - 0
2
0
Уфа
Завершен
Чайка
0 - 1
0
1
Урал
Завершен
Черноморец
1 - 1
1
1
Нефтехимик
Завершен
Торпедо
0 - 0
0
0
Шинник
Завершен
Факел
4 - 0
4
0
Ротор
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Вест Хэм
0 - 2
0
2
Брентфорд
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Алавес
0 - 0
0
0
Валенсия
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Кремонезе
1 - 1
1
1
Удинезе
Завершен
Кубок России
Новости
Рубин
18:00
Ахмат
Не начат
Динамо
18:00
Крылья Советов
Не начат
Зенит
20:30
Оренбург
Не начат
Ростов
20:30
Нижний Новгород
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Галатасарай
19:45
Буде-Глимт
Не начат
Атлетик
19:45
Карабах
Не начат
Спортинг Лиссабон
22:00
Марсель
Не начат
Аталанта
22:00
Славия
Не начат
Монако
22:00
Тоттенхэм
Не начат
Челси
22:00
Аякс
Не начат
Бавария
22:00
Брюгге
Не начат
Айнтрахт
22:00
Ливерпуль
Не начат
Реал Мадрид
22:00
Ювентус
Не начат
Россия
Первая Лига
2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Факел
Спартак Кострома
Урал
Родина
Ротор
Челябинск
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Шинник
Енисей
Арсенал Тула
Черноморец
Волга Ульяновск
Уфа
Торпедо
Чайка
Сокол
Торпедо - Кубань-Холдинг. 29 октября 2025 19:30
онлайн
Стадион:
Арена Химки
Химки
Кубок России
Путь регионов. Раунд 6
Торпедо
Кубань-Холдинг
Кубок России
Нашли ошибку в статье?